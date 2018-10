Schmunzeln und staunen : Von Yaks auf LSD und schlaflosen Regenwürmern

Tierbücher gehören in den Bio-Unterricht und ins Kinderzimmer? Von wegen! «Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung» erzählt von Kuriosem aus der Welt der Tiere - und stellt die Frage, wie lange es diese Vielfalt noch geben wird.

von dpa

23. Oktober 2018, 14:28 Uhr

«Ihr erforscht den Tod, ich das Leben» - das soll der französische Naturforscher Jean-Henri Fabre einmal zu seinen an den Schreibtischen sitzenden Kollegen gesagt haben, während er, auf dem Bauch liegend, das große Krabbeln der Insekten im Garten beobachtete.

Mit Fabres Veröffentlichungen kann Helmut Höge nicht ganz mithalten, doch wie seinen Lieblingswissenschaftler interessiert auch ihn alles was kreucht und fleucht - und auch er schreibt darüber.

Statt nur um Insekten geht es in «Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung» um die Beobachtung verschiedenster Wesen dieses Planeten. Die ausgewählten Arten in diesem Buch zeichnen sich nicht unbedingt durch ihre Seltenheit, sondern viel mehr durch ihre Eigenarten aus. Die Kapitel sind alphabetisch sortiert, angefangen bei den Ameisen endet das Buch 158 Seiten später beim Zitteraal. Die Lesereihenfolge ist dem Leser überlassen, wer sein Wissen über Kammmuscheln vertiefen will, beginnt einfach in der Mitte.

Man könnte das kleine Taschenbuch an einem einzigen Tag verschlingen - besser ist es aber, je nach Laune eines der Kapitel rauszusuchen. Mal zur Erheiterung, mal zum Nachdenken. Denn nicht alles in diesem Buch ist Entertainment, hier kann man auch etwas lernen. Und seinen Freundeskreis mit endlosem (unnützen) Wissen aus der Tierwelt beeindrucken.

Beispielsweise beim Kapitel der Drosophila, die bei vielen Erinnerungen aus dem Biologie-Unterricht wecken dürfte. Begann die Karriere der kleinen Fliege 1910, als ein Forscher in den USA unter den rotäugigen Fliegen weißäugige Mutanten entdeckte, gehört sie mittlerweile, einige Nobelpreise später, zu den am besten untersuchten Organismen der Welt.

An ihr wird vom freien Willen, über Schizophrenie, Alkoholsucht, Depression und Rheuma, bis zum Sexualverhalten fast alles erforscht. Das schwimmende Pendant dazu ist der Zebrafisch, allein 2015 wurden rund 25.000 Studien über sein Verhalten veröffentlicht.

Höge schreibt darüber, warum sich vor allem Frauen der Affenforschung hingeben und Regenwürmer nie schlafen, warum Katzen im «Hütchenspiel» unschlagbar sind und die Bundesanstalt für Materialprüfung die weltweit größte Termitenzucht unterhält.

Und wie jede Natur-Doku setzt auch Höge auf Tiere im Drogenrausch und kuriose Sexualpraktiken, widmet beidem einzelne Kapitel. Es geht um Rentiere auf «Magic Mushrooms», Kängurus, die an Mohnkapseln naschen, und Yaks, die in tibetischen Hochebenen mit LSD-Trips auf sich aufmerksam machen. Und um die Frage: Was haben Kraken und Menschen bei der Vermehrung gemein?

Höge selbst, Jahrgang 1947, hat von klein auf mit Tieren zu tun gehabt, arbeitete auf Bauernhöfen, als Aushilfstierpfleger im Bremer Tierpark und nach dem Sozialwissenschaftsstudium 1969 folgte 2001 das Studium der Biologie. Zehn Jahre später veröffentlichte er die Tierbuchreihe «Kleiner Brehm» mit persönlichen Beobachtungen.

Nicht alles was Höge schreibt ist wissenschaftlich fundiert - mal zitiert er Wikipedia, mal Ergebnisse von Google - aber darum geht es in diesem Buch auch nicht. Wichtiger scheint Höge das Zusammentragen verschiedener Studienergebnisse und Forschungsschwerpunkte, kuriosen Erfahrungen zu sein, und - anders als in der Wissenschaftsliteratur - gelingt es ihm leserlich und kurzweilig.

Dabei spannt der Autor über das gesamte Buch den Bogen zwischen ersten Forschungsansätzen und veralteten Denkweisen zu Meilensteinen der Forschung und aktuellen Debatten, etwa wenn es um die Zulassung von Elektronetzen zum Fang von Krabben und Schollen geht, worüber in der EU derzeit diskutiert wird.

Im Buch wird letztlich deutlich, dass der Autor neben Schmunzeln und Staunen auch zum Nachdenken anregen will. Die Zukunft der Tier- und Pflanzenwelt zeichnet Höge ziemlich düster: «Sie liegt in den letzten Zügen. Es geht ihr wie den bedauernswerten Indianern, den letzten Wilden». Eigentlich sei sie «überhaupt nicht lustig», aber sie vermittle ihm noch Lebensfreude - so fiel die Wahl auf den Buchtitel.

- Helmut Höge: Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung, Westend Verlag, Frankfurt am Main, 158 Seiten, 16,00 Euro, ISBN 978-3-86489-231-8.