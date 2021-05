100. Geburtstag : Was man über Joseph Beuys wissen sollte

Capri-Batterie, Fettecke, Piano: Joseph Beuys, der heute 100 geworden wäre, brachte der Kunst einen erweiterten Kunstbegriff und neue Materialien. Ein ABC zum Geburtstag.

Düsseldorf | Joseph Beuys (1921-1986) hat wie kein anderer die Kunst in der Nachkriegsära revolutioniert. Was man über Beuys wissen sollte: A wie Akademie: Beuys studierte von 1946 bis 1954 an der Düsseldorfer Kunstakademie. 1961 wurde er zum Professor für monumentale Bildhauerei ernannt. 1972 wurde Beuys fristlos gekündigt, nachdem er mit abgewiesenen Bewerber...

