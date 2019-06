Unesco : Welterbekomitee tagt in Aserbaidschan

Wieder einmal entscheiden Experten, welche Stätten neu auf die Welterbeliste kommen. Deutschland hofft, dabei berücksichtigt zu werden. Doch es stehen auch unliebsame Entscheidungen an.

von dpa

26. Juni 2019, 14:27 Uhr

Deutschland hofft auf die Aufnahme weiterer Kultur- und Naturstätten in die begehrte Welterbeliste der Unecso. Darüber berät das Welterbekomitee der Sonderorganisation der Vereinten Nationen von Sonntag an (30. Juni bis 10. Juli) in Baku in Aserbaidschan.

Weltweit sind 36 Stätten nominiert, drei davon haben einen deutschen Bezug: das Augsburger Wassermanagement-System, die alte römische Militärgrenze - der sogenannte Donaulimes und die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Über diese Anträge wird dem Unesco-Komitee zufolge voraussichtlich zwischen dem 5. und 7. Juli entschieden.

Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, zeigte sich bereits zuversichtlich: Die deutschen Anträge seien auf dem richtigen Weg, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Der Weltdenkmalrat hat dem Unesco-Komitee empfohlen, alle drei Nominierungen in die Welterbeliste aufzunehmen, an denen sich Deutschland beteiligt. Das ist ein gutes Zeichen.»

Als deutscher Hauptkandidat geht das Augsburger Wassermanagement-System ins Rennen. Die Stadt in Bayern bewirbt sich mit ihrem weit verzweigten System von Kanälen, Prachtbrunnen und Wasserkraftwerken. Das Wasser wurde früh zum Aufstieg Augsburgs zu einer Industriestadt genutzt, bereits die Römer verlegten vor etwa 2000 Jahren eine Fernwasserleitung in die Stadt.

Darüber hinaus ist Deutschland an zwei weiteren, internationalen Bewerbungen beteiligt. Der sogenannte Donaulimes soll in das bereits bestehende Welterbe «Die Grenzen des Römischen Reiches» aufgenommen werden. Dafür macht sich Bayern gemeinsam mit Österreich, der Slowakei und Ungarn stark. Als Donaulimes wird ein Teil der römischen Militärgrenze entlang des Flusses bezeichnet.

Bei dem dritten diesjährigen deutschen Antrag geht es um die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, die gemeinsam mit Tschechien nominiert wurde. Das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen wollte eigentlich schon vor wenigen Jahren das Unesco-Siegel erhalten, nach Bedenken des Weltdenkmalrats (Icomos) wurde die Bewerbung aber zurückgezogen und überarbeitet.

Außerdem sind für die Unesco-Liste unter anderem die irakische Stadt Babylon, die historische Königsstadt Bagan in Myanmar, die Kulturlandschaft Budj Bim in Australien sowie historische Stätten der Eisenverhüttung in Burkina Faso vorgeschlagen worden.

Das Komitee will auch über gefährdetes Welterbe während der Sitzung in der früheren Sowjetrepublik Aserbaidschan am Kaspischen Meer diskutieren. Dazu zählt zum Beispiel die Altstadt von Nessebar in Bulgarien. Dort war noch vor 2009 illegal neu gebaut worden. Nicht alle dieser neuen Häuser sind – wie vorgeschrieben – abgerissen worden. Außerdem entstanden entlang der Schwarzmeerküste südlich und nördlich der Halbinsel mit ihren alten Häusern höhere Neubauten, die aus Expertensicht nicht zur Altstadt passen.

Mit der Aufnahme in die Welterbeliste verpflichten sich Staaten, die Orte zu schützen und für künftige Generationen zu bewahren. Bisher umfasst die Liste des Unesco-Welterbes 1092 Kultur- und Naturstätten, 44 davon sind in Deutschland verzeichnet.

In Deutschland werde genug für deren Erhalt getan, sagte Böhmer. «Hierzulande ist keine Welterbestätte als gefährdet eingestuft. Uns beschäftigt vor allem der Spagat zwischen Erhalt und Erneuerung.» 54 Welterbestätten in anderen Ländern seien zurzeit in Gefahr, sagte die Präsidentin. Die Folgen von Erderwärmung und Massentourismus sowie bewaffnete Konflikte «stellen uns aber vor große Herausforderungen».