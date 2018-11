«Discordia Concors» : Werke von Michael Triegel in Erfurt

Er zählt zu den berühmtesten Vertretern der Neuen Leipziger Schule und hat unter anderem Papst Benedikt gemalt. Eine neue Ausstellung in Erfurt widmet sich dem Schaffen Michael Triegels - samt seiner ambivalenten Töne.

von dpa

16. November 2018, 14:05 Uhr

Er ist für sein Porträt von Papst Benedikt XVI. bekannt - jetzt zeigt das Erfurter Angermuseum in einer Ausstellung weitere Werke des Künstlers Michael Triegel. Besucher können ab Sonntag in der Schau «Discordia Concors» 75 seiner Gemälde sowie Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken sehen.

Triegel zählt zu den wichtigsten Vertretern der sogenannten Neuen Leipziger Schule. Der 49-Jährige wurde in Erfurt geboren, heute lebt er in Leipzig. Viele seiner Gemälde zeigen christliche Themen oder Figuren der antiken Mythologie. Mit seinem altmeisterlichen Stil erinnert seine Kunst an die italienische Renaissance, inhaltlich aber ist sie ambivalent und voller Anspielungen.

Was auf den ersten Blick klassisch aussieht, ist häufig ironisch gebrochen - etwa im Gemälde «Deus Absconditus», das neben dem gekreuzigten Christus, der mit einem Tuch abgedeckt ist, eine Heilige an der Schreibmaschine zeigt. Das 2010 entstandene Gemälde des damaligen Papstes Benedikt - in Erfurt ist eine Porträtstudie davon zu sehen - schuf Triegel im Auftrag der Diözese Regensburg.

Im Vatikan war das Porträt Triegel zufolge nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Denn Teile der liturgischen Kleidung sind leicht verrutscht, der Mund des Papstes steht offen und etwas schief. «Ich wollte nicht das Amt malen, ich wollte die Person malen», sagte Triegel am Freitag in Erfurt. «Ich kann nichts anderes malen, als das, was ich sehe.»