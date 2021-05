Open Air : „Wie, häh?“ - Deutsches Theater spielt wieder

Zum Auftakt des Theaterbetriebs zeigte das Deutsche Theater in Berlin eine Geschichte nach Molière. Allerdings nicht im Theater, sondern davor.

Berlin | In die Berliner Theaterszene kommt wieder Leben. Nach monatelanger Zwangspause ist am Deutschen Theater wieder eine Premiere vor Publikum aufgeführt worden. „Tartuffe oder Das Schwein der Weisen“ wurde am Samstagabend draußen gezeigt - das Publikum wickelte sich auf dem Vorplatz in Regenjacken und Decken. Mit Ausnahme eines kurzen Pilotprojekts ...

