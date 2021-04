Roman-Verfilmung : „Wonder Woman“-Star Gal Gadot spielt in Sci-Fi-Romanze mit

Ihr Drehplan ist bereits voll mit „Cleopatra“ und „Justice League Part Two“: Nun übernimmt die israelische Schauspielerin Gal Gadot auch noch die Hauptrolle in einer neuen Sci-Fi-Romanze.

Los Angeles | „Wonder Woman“-Star Gal Gadot (35) lässt sich auf eine Sci-Fi-Romanze ein. Bei der Roman-Verfilmung „Meet Me in Another Life“ ist die israelische Schauspielerin als Hauptdarstellerin und Produzentin an Bord, wie das US-Branchenportal „Deadline.com“ berichtete. Der Debütroman der britischen Autorin Catriona Silvey dreht sich um die schicksalhaften B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.