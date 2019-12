Verschüttete befürchtet : Lawine donnert auf Skipiste in der Schweiz

In der Schweiz im Kanton Uri geht am zweiten Weihnachtstag eine gewaltige Lawine auf einer Skipiste nieder. In den ersten Stunden nach dem Unglück ist vieles unklar.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Dezember 2019, 15:31 Uhr

Bei Andermatt in der Schweiz ist eine Lawine auf eine markierte Skipiste niedergegangen. Zunächst seien zwei Leichtverletzte geborgen worden, teilte die Kantonspolizei Uri am Donnerstagmittag mit.

Sie seien von der Alpinen Rettung Zentralschweiz (Rega) in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei vermutet aber aufgrund von Zeugenaussagen, dass noch mehr Personen verschüttet worden sind. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) gilt für die Region Andermatt die Gefahrenstufe 3. Das bedeutet: erhebliche Lawinengefahr.

Die Lawine löste sich laut Polizei gegen 10.50 Uhr im Gebiet Oberalp/Felli. Der Sprecher der Kantonspolizei Uri, Reto Pfister, sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist eine Lawine von beachtlicher Größe.» Im Internet kursierten Aufnahmen von der Katastrophe bei strahlendem Sonnenschein, die einen mächtigen Schneeabgang zeigten, der Skifahrer zu verschlucken schien.

Lawinen können schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und gefährlich groß werden. In den vergangenen Tagen hatte es viel Neuschnee in dem Gebiet gegeben.