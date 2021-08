10. Todestag von Vicco von Bülow : Wie Loriot die deutsche Sprache bereicherte

Vicco von Bülow alias Loriot prägte Generationen. Anlässlich seines zehnten Todestags am 22. August ist es Zeit für ein Loriot-Abc mit ausgewählten Schlagworten

Berlin | Mit Loriot verbinden viele Deutsche Fernseh- und Film-Highlights der 70er, 80er und 90er. Zum zehnten Todestag (22.8.) des stets präzisen Humoristen erinnert hier eine Art Lexikon von A bis Z an Worte, Wendungen, Charaktere, Sketche und Filme aus dem Gesamtkunstwerk des Vicco von Bülow, der 1923 in Brandenburg/Havel zur Welt kam und 2011 in Ammerland ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.