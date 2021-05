Höhepunkte : 1962 bis 2020 - Unvergessliches von Bob Dylan

Bob Dylan ist 80. Grund genug, um auf sein musikalisches Schaffen zurückzublicken.

Berlin | Seit den 1960er Jahren hat der US-amerikanische Songpoet Bob Dylan fast 40 Studioalben herausgebracht und insgesamt rund 125 Millionen Tonträger und Downloads verkauft (Stand April 2021). Im Dezember 2020 veräußerte der Literaturnobelpreisträger von 2016 die Rechte an seinen etwa 600 Liedern an Universal Music. „Blowin' In The Wind“ (1962): Erst...

