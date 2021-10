Leute : Amy Winehouse: Persönliche Gegenstände in New York zu sehen

Mit Songs wie „Back to Black“ und „Rehab“ wurde Amy Winehouse weltberühmt. Dann verstarb die Sängerin im Alter von nur 27 Jahren. Jetzt können Fans ihre persönlichen Gegenstände in New York anschauen.

New York | Vor einer großen Versteigerung in Kalifornien sind persönliche Gegenstände der toten britischen Sängerin Amy Winehouse in New York ausgestellt worden. Im Hard Rock Cafe am Times Square in Manhattan ist dieser Tage unter anderem das Kleid zu sehen, dass die legendäre Sängerin („Back to Black“, „Rehab“) bei ihrem letzten offiziellen Konzert trug, das...

