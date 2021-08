Demenz-Drama : Anthony Hopkins brilliert in „The Father“

Zwischen den beiden Oscars für Anthony Hopkins liegen Welten: 1992 erhielt er einen für „Das Schweigen der Lämmer“, in diesem Jahr einen für „The Father“. Doch Hopkins überzeugt auch diesmal wieder.

Berlin | Es ist ein stiller Film, unaufdringlich, subtil, aber dafür umso eindringlicher. Und das liegt vor allem an den Hauptdarstellern: Anthony Hopkins brilliert in „The Father“ als stolzer, teils störrischer alter Mann, der zusehends seiner Demenz verfällt und nicht begreifen kann, was um ihn herum passiert. Olivia Colman („The Favourite“) als Tochter s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.