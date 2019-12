Heimlich, still und leise : BVB-Kapitän Marco Reus hat geheiratet

Kurz vor Weihnachten haben sie Ja gesagt: Fußballer Marco Reus und Model Scarlett Gartmann haben geheiratet.

Avatar_prignitzer von Viktoria Meinholz

23. Dezember 2019, 12:00 Uhr

Dortmund | Sie haben etwas geschafft, was nicht vielen Prominenten gelingt: BVB-Star Marco Reus und seine Freundin Scarlett Gartmann haben geheiratet – und das ganz ohne Presserummel oder neugierige Fans. Bereits am Samstag war es anscheinend so weit, wie ein identischer Instagrampost des Paares vermuten lässt: 21.12.19 schreiben beide zu einem Hochzeitsfoto.





Der 30-Jährige steht seit 2012 bei Borussia Dortmund unter Vertrag und ist seit August 2018 Kapitän des BVBs. Er und Gartmann sind seit vier Jahren offiziell ein Paar, ihre gemeinsame Tochter wurde im Frühjahr 2019 geboren.