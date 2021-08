Ex-Präsident : Barack Obama wird 60 - Feier mit 475 Gästen

Barack Obamas Geburtstagsfeier sorgt für große Aufregung. Kann man in Corona-Zeiten eine solche Riesenparty steigen lassen?

Washington | Der frühere US-Präsident Barack Obama wird 60. Der Demokrat feiert an diesem Mittwoch seinen Geburtstag. In den vergangenen Tagen sorgten Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier mit angeblich Hunderten geladenen Gästen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen. US-Medien berichteten, Obama plane am kommenden Wochenende eine große ...

