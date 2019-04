Bei "Wer wird Millionär" : So schmeckte Günther Jauch der Hanfkeks

Günther Jauch ist mit seinen 62 Jahren noch neugierig. Bei "Wer wird Millionär" probierte er am Montag einen Hanfkeks.

von Christian Ströhl

09. April 2019, 10:02 Uhr

Köln | In der Sendung "Wer wird Millionär" geht es nicht nur um die Beantwortung von Fragen und den möglichen Hauptgewinn von einer Million Euro. Häufig ist das Zusammenspiel von Moderator Günther Jauch und den Kandidaten das eigentlich Spannende. So auch am Montagabend, als Günther Jauch sich von einem Teilnehmer einen Hanfkeks andrehen ließ.

"Ich hätte auch noch Bier dabei"

Tobias Pietsch aus Lahr ist Besitzer eines Hanfladens. Der 34-Jährige hatte eine kleine Auswahl seiner Produkte dabei. Günther Jauch wurde hellhörig und wollte einen der Hanfkekse probieren. "Ich esse den jetzt vor der Werbung und dann gucken wir mal, wie es nach der Werbung weitergeht."

Gesagt, getan: Jauch griff zu und musste nach dem ersten Bissen husten. Offenbar war im der Hanfkeks zu trocken. Die Empfehlung des Kandidaten Pietsch: "Ich hätte ja noch das Bier dabei."

High wurde Jauch von dem Keks nicht. Der Ladenbesitzer erklärte: Der Hanfkeks bestand aus Hanfsamen, Hanfnüssen und Hanfmehl – die berauschenden Substanzen stecken dagegen in den Blüten der Hanfpflanze.

Auch für den Kandidaten blieb das Hochgefühl nach der Sendung aus. Er scheiterte an der 64.000-Euro-Frage und fiel auf 500 Euro zurück.