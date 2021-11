Schauspieler : Benedict Cumberbatch hat bei Dreharbeiten Kette geraucht

In der Rolle als kettenrauchender Rancher hat sich Benedict Cumberbatch eine Nikotinvergiftung zugezogen. Der Film „The Power of the Dog“ machte den Briten jedoch auch zum Banjo-Spieler.

London | Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch („Sherlock“) hat sich nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten für einen Film drei Mal eine Nikotinvergiftung zugezogen. Das sagte der 45-Jährige in einem Interview der Zeitschrift „Esquire UK“, das am Mittwoch erschien. In dem Western „The Power of the Dog“ von Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Jane C...

