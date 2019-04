Im Alter von 76 Jahren : Berichte: Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, starb Schauspielerin Hannelore Elsner am Osterwochenende.

von Lorena Dreusicke

23. April 2019, 15:27 Uhr

München | Nach Aussagen des Familienanwalts an das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) starb Hannelore Elsner bereits am Ostersonntag an einer "schweren Krankheit".

Mehr in Kürze