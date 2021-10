„Geliefert“ : Bjarne Mädel und der harte Job als Paketbote

Bjarne Mädel hat schon viel erlebt - nicht nur geschauspielert. Er war Putzmittelvertreter in den USA und fuhr Pakete aus. Die Rolle in seinem neuen Film „Geliefert“ ist ihm deshalb vertraut.

Lappersdorf | Treppauf, treppab - für den Film „Geliefert“ musste Bjarne Mädel fit sein. Er spielt darin einen Vater, der mit seinem Sohn bei Regensburg lebt und sich als Paketbote gerade so durchschlägt. Von einem Zweitjob erhofft er sich mehr Geld, doch damit fangen die Probleme erst richtig an. Zu sehen ist das am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Im Interview...

