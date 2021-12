Unterhalter : Bohlen: Singe bald wieder Modern Talking auf großer Bühne

Nach seinem Aus bei DSDS war es lange still um Dieter Bohlen - nun kündigte der Niedersachse sein Bühnen-Comeback für den Sommer an.

Berlin | Der abgesetzte „DSDS“-Chefjuror Dieter Bohlen will bald wieder Modern-Talking-Hits auf großer Bühne singen. „Ja meine Freunde, bald gibt's wieder richtig was auf die Ohren“, sagte der 67-Jährige in einer Instagram-Story. Auftreten will Bohlen demnach im August auf dem Schlager-Festival „Lieblingslieder“ in Bonn. Auf der Festival-Seite werden neben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.