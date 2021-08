Neues Album : Bosse über Kreativität: „tut manchmal höllisch weh“

Weil Konzerte ausfielen, hatte Bosse in der Pandemie besonders viel Zeit für die Arbeit an seiner neue Platte. Das Songschreiben ist ihm aber wohl nicht immer leicht gefallen.

Hannover | Beim achten Studio-Album und 25 Jahren Musik-Karriere sollte sich so etwas wie Routine einstellen. Doch Bosse tüftelte an seinem neuen Werk „Sunnyside“ monatelang im Studio im Keller seines Hauses in Hamburg - teils quälte er sich auch. „Ich muss sehr viel grübeln“, sagt der 41-Jährige. „Schreiben (...) tut manchmal höllisch weh. Wenn dann ein Song...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.