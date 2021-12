Mit 72 Jahren : Britischer Musiker John Miles gestorben

„Music was my first love“. Mit diesem Song wurde John Miles weltberühmt. Jetzt ist der Popmusiker gestorben.

London | Der britische Musiker John Miles ist tot. Das bestätigte sein Management am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Er sei im Alter von 72 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen, teilte Manager Cliff Cooper von der Orange Electronic Music Company mit. Miles war vor allem für seinen Hit „Music“ aus dem Jahr 1976 beka...

