Abhörgerät im Schlafzimmer : Neue Doku enthüllt: So wurde Britney Spears überwacht

Abhörgerät im Schlafzimmer und fremder Zugriff auf ihr Handy: Eine neue Doku zeigt, wie Britney Spears überwacht wurde.

New York | Die US-Popsängerin Britney Spears soll laut einer neuen Dokumentation der "New York Times" unter der Vormundschaft ihres Vaters James jahrelang massiv überwacht worden sein. Im Schlafzimmer der heute 39-Jährigen seien ein Abhörgerät angebracht und Daten auf ihrem Handy kopiert worden. Das berichtete die US-Zeitung am Freitagabend (Ortszeit) unter Beru...

