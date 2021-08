Rachethriller : Carey Mulligan als „Promising Young Woman“

Stimmt es, dass die meisten Männer „gute Jungs“ sind? Dieser Frage geht Emerald Fenenell in ihrem Regiedebüt mit viel schwarzem Humor nach.

New York | Für den Rachethriller mit schwarzem Humor bekam die britische Schauspielerin Carey Mulligan ihre zweite Nominierung für einen Oscar. Zu Beginn vom „Promising Young Woman“ ist sie als Cassandra „Cassie“ Thomas in einer Bar zu sehen, betrunken, scheinbar schutzbedürftig: Sie erregt so die Aufmerksamkeit von Männern, die zwar oft von ihren anzugtragen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.