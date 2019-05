"Perfektes Kinogesicht" : Cate Blanchett feiert 50. Geburtstag: Bilder ihrer größten Rollen

Sie war Königin Elizabeth, sie war Bob Dylan, sie war Galadriel in "Der Herr der Ringe".

von Lorena Dreusicke

14. Mai 2019, 05:45 Uhr

Sydney | Sie gilt als die Frau mit dem "perfekten Kinogesicht" und ist einer von Hollywoods wandlungsfähigsten Filmstars. Am Dienstag (14. Mai) wird die zweifache Oscar-Preisträgerin 50 Jahre.



Geboren wurde Blanchett in Melbourne. Die Mutter war Lehrerin, ihr Vater, ein Amerikaner, starb, als sie zehn war. Sie saß gerade am Klavier, als sie ihn das letzte Mal sah. "Ich sah ihn am Fenster vorbeigehen. Er war auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe noch gewinkt. Am selben Tag hatte er einen Herzinfarkt. Er war noch nicht einmal 40." Seither, so erzählte sie einmal dem "New Yorker", legt sie großen Wert darauf, stets richtig Abschied zu nehmen.

Vier Kinder und regelmäßig vor der Kamera

Heute hat sie selbst drei Söhne im Teenageralter und eine Tochter. Das Mädchen haben Blanchett und ihr Mann, der australische Theatermacher Andrew Upton, 2015 adoptiert. Zu Dreharbeiten nimmt sie die Familie gern mit. Mit ihrem Mann leitete sie ein paar Jahre auch die Sydney Theatre Company.

Blanchett gehört zudem nicht nur zu den bestbezahlten, sondern auch zu den fleißigsten Hollywood-Schauspielerinnen. Inzwischen hat sie mehr als 50 Filme gedreht – Arthouse wie Blockbuster. Derzeit dreht sie ihre erste amerikanische TV-Serie, "Mrs. America". Wir blicken auf einige ihrer Rollen zurück:

Weiterlesen: Ocean's 8: Symbolfilm der Gender-Debatte



(mit dpa)