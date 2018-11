Heute in Rostock zu Gast : Cluesos Reisetagebuch

Der Sänger und Songschreiber spricht im Interview über sein neues Album, seine Musik und über Begegnungen im Ausland

von svz.de

17. November 2018, 05:00 Uhr

Clueso alias Thomas Hübner setzt seine Richtungsänderungssaga fort. Sämtliche Songs auf dem leisen Akustikalbum „Handgepäck I“ sind auf Reisen entstanden, wobei die Stimme des 38-jährigen Thüringers diesmal durch feine Nuancen und Intonationen besticht. Vor dem Auftritt des Künstlers heute im Rostocker Moya sprach Olaf Neumann mit dem Sänger und Songschreiber in Berlin über Reiseerfahrungen, über den Plattentitel und die Intention seiner Musik.

Das Album „Handgepäck I“ enthält Songs, die Sie im Lauf der Zeit auf Reisen schrieben und aufnahmen. Der Titel suggeriert, dass da noch mehr kommt. Stimmt das?

Der Titel zwingt mich dazu, mindestens ein „Handgepäck II“ zu machen. Ich hatte für dieses Album schon so viele Songs, dass welche runtergeflogen sind. Ich werde wahrscheinlich immer Songs auf der Gitarre machen und auf Tour sein. Musik ist für mich der Ausgleich, ein Ruhepol und eine Art von Meditation. Selbst wenn ich vom Musikmachen komme, nehme ich noch die Gitarre in die Hand. Es wird von mir immer auch Songs geben, denen das große Gewand nicht gut tut. Deshalb gibt es jetzt „Handgepäck I“.

Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr mit dem Programm Logic und kann aus wenig viel machen. Ich habe diese Songs über einen Zeitraum von sieben Jahren aufgenommen und seitdem nicht mehr angefasst. Ein paar habe ich zum Mischen gegeben, sie klingen aber wie die Demos.



In welchen Ländern und Orten haben Sie die insgesamt 18 Songs aufgenommen?

Unter anderen Fuerte Ventura, Neuseeland, Australien, Malaysia, Singapur, Bangkok, Sri Lanka, Paris. Im Prinzip war es eher eine Schnipseljagd. Die erste Strophe von „Einfache Fahrt“ ist zum Beispiel bei einer Zugfahrt entstanden. Die Textdateien hatte ich alle in einem Ordner abgelegt, den ich „Handgepäck“ genannt habe, weil ich immer mit wenig Ballast reise. Auf diese Weise ist ein Sog entstanden.

Reisen Sie immer alleine?

Nein, ich reise auch in kleinen Gruppen. Eine große Reise ist körperlich anstrengend; wenn du Glück hast, wirst du gleich am Anfang krank. Ich buche wenig im Vorfeld, weil ich gern irgendwohin gespült werden will. Das kann auch anstrengend sein, denn manchmal hat man Bettwanzen.

Da ich durch meinen Beruf viele Eindrücke habe, will ich auch mal ohne Menschen weg. Dann sitze ich im Zug, und ein Opi gegenüber packt seinen Wein und Käse aus und lädt mich ein. Und er ist auch noch Franzose! So was passiert einem nur alleine.



Welche Begegnung ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Da wüsste ich gar nicht, was ich rausgreifen sollte. Ich habe so viel Gastfreundschaft erlebt! Es gibt den Satz: „Die schlimmste Weltanschauung haben die, die die Welt nie gesehen haben.“ Da ist was dran. Das ist das Politische an meinen Songs. Mich fasziniert die Mentalität bitterarmer Leute in Äthiopien, die ihr Brot mir dir teilen. Sie wälzen die Probleme, die sie mit ihrer Regierung haben, nicht auf andere ab, indem sie sagen: „Die haben Schuld!“ Sondern sie sagen: „Wir müssen das lösen!“ Das ist etwas, das ich von einer Reise mitnehme. Immer schön menschlich bleiben und Empathie entwickeln!



Haben Sie die Hoffnung, mit Ihrer Musik etwas anzustoßen?

Ja, natürlich hoffe ich, mit meiner Musik oder meiner Persönlichkeit etwas zu bewegen. Mir ging es ja mit anderen auch so. Ich habe bei einem Konzert für Amnesty International Joan Baez und Patti Smith persönlich getroffen und gesehen, was sie bis heute für eine aktionistische Energie haben. Das sind Legenden, aber mit einem Augenzwinkern.



Welches war der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie je ein Lied geschrieben haben?

Ein Hotel in Thailand, wo die Tür offen war und man die Geräusche von draußen hören konnte.

In Äthiopien habe ich in einem Bus geschrieben. Da wollte ich sogar aufnehmen, aber es war zu laut.