Einschaltquoten : DFB-Elf weit vor ZDF-Krimi und ARD-Komödie

Fußball geht immer. Zumindest hat der Privatsender RTL das Rennen um die Gunst des größten Fernsehpublukums am Mittwochabend mit dem Länderspiel Deutschland-Island gewonnen.

Berlin | Zur besten Sendezeit hat am Mittwoch wieder der Fußball bei RTL das Rennen gemacht. Das Länderspiel Deutschland-Island (4:0) verfolgten schon in der ersten Halbzeit im Schnitt 7,63 Millionen (32,0 Prozent ab 20.45 Uhr). Die zweite Hälfte des WM-Qualifikationsspiels in Reykjavík - das dritte Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick - sahen da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.