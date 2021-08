Trauer um Albert Dyrlund : Dänischer Youtuber verunglückt bei Videodreh in den Alpen

Ein junger Entertainer kommt in den Alpen ums Leben. Er wollte ein neues Video drehen, stürzte dann aber von einem Berggipfel.

St. Christina in Gröden | Seit fünf Jahren produzierte der Däne Albert Dyrlund unterhaltsame Youtube-Videos. Rund 174.000 Fans folgten ihm auf der Plattform. Im Juni veröffentlichte er ein Musikvideo mit dem Titel "S O M M E R". Es wird sein letztes sein. Der 22-Jährige starb am Mittwoch, 28. Juli, in Italien bei einem Unfall. Wie seine Mutter der dänischen Zeitung...

