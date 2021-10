Walk of Fame : Daniel Craig mit Hollywood-Stern geehrt

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Einen Oscar oder Golden Globe hat Daniel Craig in Hollywood noch nicht bekommen. Nun hat der Schauspieler aber zumindest einen Platz auf dem Hollywood Boulevard und freut sich darüber.

Los Angeles | James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) hat auf Hollywoods „Walk of Fame“ eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt - und ist darauf strahlend in die Knie gegangen. Es mache ihn sehr glücklich, auf dem Bürgersteig von so vielen Branchenlegenden umgeben zu sein, sagte der britische Star vor jubelnden Fans und Reportern. Nach Angaben der Veranst...

