Monaco Franze : Das „Spatzl“: Ruth Maria Kubitschek wird 90 Jahre alt

Ruth Maria Kubitschek hat deutsche Fernsehgeschichte geschrieben und Kultserien geprägt. Am 2. August feiert Deutschlands „Spatzl“ in der Schweizer Wahlheimat 90. Geburtstag .

München/Salenstein | Über viele Jahre hinweg hat Ruth Maria Kubitschek das deutsche Fernsehen geprägt. Sie war auf dem ZDF-„Traumschiff“ an Bord, spielte im ARD-„Tatort“ mit oder in der Serie „Das Erbe der Guldenburgs“ im Zweiten. Kultstatus erlangte Kubitschek an der Seite von Helmut Fischer als Annette von Soettingen alias „Spatzl“ in der TV-Serie „Monaco Franze - De...

