Einschaltquoten : Das ZDF dengelt sich an die Spitze

Berlin | Der „Dengler“-Krimi im ZDF hat am Montagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer angelockt. Den Fall „Kreuzberg Blues“ mit Ronald Zehrfeld und Birgit Minichmayr verfolgen ab 20.15 Uhr 5,90 Millionen (19,5 Prozent). Am besten mithalten konnte da noch RTL mit Inka Bauses Datingshow „Bauer sucht Frau“, die sich 4,51 Millionen (15,2 Prozent) in...

