80. Geburtstag : David Crosby: Ein Byrds-Höhenflug und so mancher Absturz

Er flog schon früh sehr hoch mit den Byrds, stürzte mehrfach tief ab und gilt längst als einer der wichtigsten Singer-Songwriter der Rock-Geschichte. Jetzt wird David Crosby 80.

Berlin | Es gibt nur wenige Künstler, die gleich zweifach in der Ruhmeshalle der Rockmusik vertreten sind. David Crosby ist einer davon, er wurde für sein bahnbrechendes Werk mit The Byrds (1991) und Crosby, Stills & Nash (1997) in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ berufen. Der Kalifornier mit dem Walrossbart kann auf geniale Songs wie „Eight Miles High“, au...

