US-Komponist : Der reisende Minimalist - Steve Reich wird 85

Steve Reich hat klassische Musik nicht erfunden - doch seine zunächst chaotisch wirkenden Kompositionen gaben ihr eine andere Richtung und prägten ein ganzes Genre. Zurückblicken will er auch mit 85 noch nicht.

New York | In einer Zeit, in der das Reisen wegen der Pandemie kaum möglich war, komponierte Steve Reich scheinbar schon für die Zeit danach. „Traveler's Prayer“ ist angelehnt an die jüdischen Reisegebete und ist das neueste Werk des womöglich größten zeitgenössischen US-Komponisten. Die Reise, von der die jüngste Musik des genialen Minimalisten handelt, sei ...

