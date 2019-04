Einblick in Geburtsurkunden : Deutsche benennen Kinder nach "Game of Thrones"-Figuren – sogar nach Cersei

In Deutschland benennen immer mehr Eltern ihre Kinder nach den "Game of Thrones"-Charakteren.

von Christian Ströhl

14. April 2019, 11:32 Uhr

Hamburg | Namen aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" (GoT) finden sich immer häufiger auch in deutschen Geburtsurkunden. Besonders beliebt bei Eltern sei der "GoT"-Name Jon, sagte der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2006 sei Jon – ohne H, also wie der Serienheld Jon Schnee – bereits 365 Mal als erster oder zweiter Vorname in seiner Datenbank zu finden.

Beliebte Vornamen auf "Game of Thrones"

Der Vorname von Jons Mitstreiterin und Cousine Arya wurde demnach 250 Mal, der von Brandon (Stark) 185 Mal vergeben. Die Kurzform Bran, so wie Brandon in der Serie meist genannt wird, findet sich noch 20 Mal.

Das ist die "GoT"-Hitliste der ersten oder zweitem Vorname von Kindern, die in den Jahren 2006 bis 2019 in Deutschland geboren wurden (Die Stichprobe des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld umfasst nach dessen Angaben circa 25 Prozent aller deutschen Geburten):

Jon: 365 Arya: 250 Brandon: 185 Jaime: 55 Sansa: 31 Dany: 25 Bran: 20 Daenerys: 6 Tyrion: 6 Cersei: 1

Der Hobby-Namensforscher aus Ahrensburg bei Hamburg stützt seine Auswertung auf 610 verschiedene Quellen in bundesweit 480 Städten – zumeist Geburtskliniken, aber auch Standesämter. Gut ein Viertel aller in Deutschland geborenen Babys seien erfasst, sagte er.

Einige Babys heißen Khaleesi

Auch Sansa (31), Dany (25), Daenerys (6) und Tyrion (6) tauchen in deutschen Geburtsurkunden auf. "Interessant finde ich auch noch den Vornamen Khaleesi, der 16 Mal in meiner Stichprobe vorkommt", so Bielefeld. Eigentlich sei Khaleesi in "Game of Thrones" gar kein Vorname, sondern ein Titel. "Aber trotzdem werden Babys so genannt."

Die "GoT"-Namen seien für ihn als Namensforscher schon ungewöhnlich. "Einerseits handelt es sich in der Serie fast ausschließlich um Neuschöpfungen – die Vornamen lassen sich somit direkt auf die Serie zurückführen, wenn ein Kind so genannt wurde. Andererseits ähneln die "GoT"-Namen unserem beziehungsweise dem englischsprachigen etablierten Namensvorrat und wirken darum nicht extrem exotisch." Die Namen fielen deshalb «nicht zu sehr aus dem Rahmen".

Um es in die Top Ten der deutsche Vornamen zu schaffen, fehlt den "GoT"-Namen aber noch Einiges. Zum Vergleich: Der Deutschen liebste Vornamen Emma und Ben wurden in den vergangen 13 Jahren zehntausendfach vergeben.

Start der achten Staffel von "Game of Thrones"

Fans der Serie freuen sich: Ab Montag, 15. April 2019, wird die achte und damit letzte Staffel der Hitserie des US-Senders HBO 2019 ausgestrahlt. In den USA startet die Ausstrahlung der Fantasyserie, die auf den Büchern "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin basieren, auf dem US-Sender HBO am Sonntag, 14. April. In Deutschland wird der Pay-TV-Sender Sky wie gewohnt die neuen Episoden von „Game of Thrones“ zeigen.