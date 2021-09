Wunschlos süchtig : Die guten Geschichten von Max Mutzke

Nach drei Jahren bringt Sänger Max Mutzke ein neues Album heraus, erstmals ganz auf Deutsch. Mit dabei auch eine Liebeserklärung an eine deutsche Stadt.

Berlin | So nah hat Max Mutzke seine Fans wohl mit seiner Musik nie an sich herankommen lassen: Seine große Liebe, der eigene Tod und ganz viel politische Überzeugungen, all diese Themen verarbeitet der Sänger in seinem neuen Album „Wunschlos süchtig“, das erstmals komplett auf Deutsch gesungen ist. „Ich finde auch auf Deutsch ist es sehr viel näher an die ...

