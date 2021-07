Animationsfilm : Die müffelnde Olchi-Familie bringt gute Laune ins Kino

Die müffelnden Olchis haben in Schmuddelfing eine Müllkippe für sich entdeckt. Doch ihre Ankunft gefällt nicht jedem.

Hamburg | Seit mehr als 30 Jahren sind die Olchis in unzähligen Kinderzimmern in vielen Ländern zu finden. Millionenfach haben sich die Bücher über die kleinen, stinkenden, grünen und liebenswerten Olchis verkauft. Nun fliegen sie mit ihrem Drachen Feuerstuhl direkt auf die Kinoleinwand. Die siebenköpfige Olchi-Familie will sich auf der Müllkippe von Schmudd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.