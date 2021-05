Hamburg-Interview : ESC-Kandidat Jendrik Sigwart: „Hass macht nur schlechte Laune“

Mit seinem Song „I don’t feel hate“ vertritt der 26-Jährige Deutschland beim European Song Contest (ESC). Im Interview spricht der Hamburger über die Botschaft seines Songs, Lampenfieber und seinen Traum.

Hamburg | Der 22. Mai 2021 ist ein Schicksalstag für Jendrik Sigwart. An diesem Sonnabend will der 26-Jährige für Deutschland den European Song Contest (ESC) in Rotterdam gewinnen. Dafür hat der Hamburger selbst einen Song mit dem Titel „I don’t feel hate“ geschrieben. Einige Wochen vor dem großen Tag haben wir ihn zum Interview im 25Hours Hotel in der Hamburge...

