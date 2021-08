TV-Tipp : Ein Zauberer im Zwielicht: „Skandal in Vegas“

Doku im ZDF: Auf der Bühne war der deutsche Magier Jan Rouven „Der Mann mit den sieben Leben“. In Las Vegas feierte er Triumphe - dort sitzt er nun wegen Vorwurfs des Kindermissbrauchs im Gefängnis.

Mainz | Ein Lebenstraum schien in Erfüllung gegangen, ja sogar übertroffen zu sein. Jan Rouven, ein junger Illusionskünstler aus Frechen bei Köln, war auf dem Olymp seiner Branche angekommen - im amerikanischen Glücksspieler-Paradies Las Vegas (Nevada). Mit seiner Show „The New Illusions“ begeisterte er von 2014 an im 1200-Plätze-Theater „Tropicana“ sechs ...

