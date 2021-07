Drama : Eine Ehe am Ende: „Wer wir sind und wer wir waren“

Edward hat das Gefühl, dass er vor 29 Jahren die falsche Entscheidung getroffen hat. Damals, als er Ja gesagt hat.

Berlin | In der Beziehung von Grace und Edward stimmt es schon lange nicht mehr. Wenn sie sich nicht streiten, zieht sich jeder in seine eigene Welt zurück. Sie lebt in den Gedichten von Yeats oder Rossetti auf, er begeistert sich für Napoleon. Eigentlich würden sie gar nicht zueinander passen, lautet schließlich Edwards bitteres Fazit nach 29 Jahren Ehe. ...

