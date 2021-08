Musical : „Eiskönigin“ mit Celena Pieper und Sabrina Weckerlin

Erstmals wird die „Eiskönigin“ in deutscher Sprache in Hamburg aufgeführt. Die Stars des Musical-Welterfolgs sind glücklich, dabei zu sein.

Hamburg | Der Kino-Welterfolg „Die Eiskönigin“ feiert am 7. November Musical-Premiere in Hamburg. Die Hauptrollen in der deutschsprachigen Erstaufführung werden Celena Pieper und Sabrina Weckerlin übernehmen, teilte das Musical-Unternehmen Stage Entertainment am Donnerstag in Hamburg mit. Die Proben für die Produktion beginnen Mitte September im Stage Theate...

