TV-Tipp : Elegant erzählt: „Green Book - Eine besondere Freundschaft“

Ein vielfach preisgekrönter Hollywood-Film über zwei ungleiche Männer in schwierigen politischen und gesellschaftlichen Zeiten läuft erstmals im Fernsehen. - Eine Reise durch die Südstaaten.

Berlin | Zwei Männer - einer weiß, einer schwarz - begeben sich im Herbst 1962 auf eine lange und bemerkenswerte Autofahrt quer durch die USA bis tief in den rassistisch geprägten Süden hinein. „Green Book - Eine besondere Freundschaft“ ist an diesem Montag um 20.15 Uhr in der Reihe „Sommerkino im Ersten“ zu sehen. Tony Lip Vallelonga (Viggo Mortensen) ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.