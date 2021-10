Popstar : Elton John wieder an der Spitze der britischen Charts

Er hat es wieder geschafft, zusammen mit der jungen Dua Lipa: Elton John erobert mit „Cold Heart“ in seiner Heimat die Charts.

London | Die britische Poplegende Elton John hat erstmals seit 16 Jahren wieder einen Nummer-eins-Hit in den britischen Charts gelandet. Der Song „Cold Heart (Pnau Remix)“, den Elton John (74) in Kooperation mit der Künstlerin Dua Lipa (26) produziert hatte, löste am Freitag Ed Sheerans „Shivers“ von Platz eins ab. Sheeran hatte seine Fans dazu aufgerufen, ...

