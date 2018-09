Positiver Alkoholtest : Ermittlungen gegen Bettina Wulff wegen Trunkenheit am Steuer

Da sie alkoholisiert an einem Unfall beteiligt gewesen sein soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bettina Wulff.

von dpa

21. September 2018, 18:12 Uhr

Hannover | Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Bettina Wulff wegen Alkohols am Steuer. Die Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) soll alkoholisiert an einem Autounfall beteiligt gewesen sein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag sagte. Zuvor hatte die "Neue Presse" darüber berichtet.

Bettina Wulffs Rechtsanwalt Christian Schertz sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Meine Mandantin erklärt hierzu, dass sie einen Fehler gemacht hat, für den sie geradestehen wird. Im Übrigen werden wir uns aber zu einem laufenden Verfahren nicht äußern."

Bettina Wulff blieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei dem Crash in Burgwedel bei Hannover unverletzt. Als die Polizei den Unfall aufnahm, habe sie einen Alkoholtest machen müssen mit positivem Ergebnis. Zu weiteren Details äußerten sich die Ermittler nicht.