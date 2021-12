Partnerschaft : Erol Sander: „Ehekrise hat uns noch stärker werden lassen“

Der Schauspieler will für immer mit seiner Frau zusammenbleiben. Die beiden sind ganz eng und zuversichtlich, was ihre Beziehung angeht. Das war wohl nicht immer so.

München | Der Schauspieler Erol Sander (53) blickt nach der zwischenzeitlichen Trennung von seiner Frau nun positiv auf die Beziehung. „Die Ehekrise hat uns noch stärker werden lassen“, sagte Sander der „Bild“-Zeitung (Samstag). Dass beide ein drittes Kind bekommen könnten, wolle er nun ebenso wenig ausschließen wie eine zweite Hochzeitsfeier. „Unsere Hochze...

