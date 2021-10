Studie : Fast 20 Wochenstunden Musikkonsum in Deutschland

Ob von der Schallplatte abgespielt, im Radio gehört oder gestreamt: Die Deutschen hören im Vergleich mit anderen Nationen überdurchschnittlich viel Musik - gerade in Corona-Zeiten.

Berlin | In Deutschland hören die Menschen nach einer neuen internationalen Studie überdurchschnittlich viel Musik - nämlich 19,3 Stunden pro Woche (2019: 19,1 Stunden). Laut dem vom Branchendachverband (IFPI) vorgelegten Report „Engaging with Music 2021“ betrug der Gesamtwert in den 21 weltweit teilnehmenden Ländern 18,4 Stunden je Woche. Wie der Bundes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.