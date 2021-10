Hip-Hop und R&B : Frank Ocean wird 34

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Frank Ocean - der Singer-Songwriter, der die heterodominierte Hip-Hop-Welt aufwirbelte, wird heute 34.

Berlin | Der US-Amerikaner Frank Ocean wuchs in New Orleans auf und zog in seinen späten Teenager-Jahren nach Los Angeles, um dort seine Musikkarriere zu starten. Der Sänger mit dem Geburtsnamen Christopher Edwin Breaux wurde erstmals bekannt als Songwriter für Pop-Ikonen wie Justin Bieber und Beyoncé Knowles. Neben seinem Talent im Schreiben überzeugte er ...

