Kirchenoberhaupt : Franziskus und die Frauen in der Kirche - Der Papst wird 85

Papst Franziskus wird 85 Jahre alt. Auf ihm liegen immer noch viele Hoffnungen für einen Wandel der katholischen Kirche. Frauen spielen unter dem Argentinier eine etwas größere Rolle. Aber ein Tabu bleibt.

Vatican City | Vor Angela Merkel hat Papst Franziskus Hochachtung. „Sie ist eine der großen Führungspersönlichkeiten, die in die Geschichte eingehen werden“, sagt er über die deutsche Politikerin, die jüngst anlässlich ihres Abschieds als Bundeskanzlerin zur Audienz in den Vatikan gekommen war. In ihr sieht der Pontifex ein Vorbild für alle Frauen, die sich für d...

