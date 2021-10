Mit 59 Jahren : „Friends“-Schauspieler James Michael Tyler gestorben

In der Hitserie „Friends“ spielte er den Kellner Gunther. Jetzt ist James Michael Tyler im Alter von 59 Jahren gestorben. Er kämpfte jahrelang gegen den Krebs.

Los Angeles | Der US-Schauspieler James Michael Tyler, der in der Erfolgsserie „Friends“ den Kellner Gunther spielte, ist nach US-Medienberichten an Prostatakrebs gestorben. Er sei am Sonntag (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 59 Jahren verstorben, wie sein Manager Toni Benson demnach mitteilte. „Warner Bors. Television trauert um James Michae...

