Schauspieler : Fritz Wepper erholt sich und dankt seinen Fans

Seinen Geburtstag musste der Schauspieler gestern im Krankenhaus feiern, wo er nach einer OP behandelt wird, wie er der Zeitschrift „Bunte“ verriet. Laut „Bild“ soll er aber gut drauf gewesen sein.

Gmund am Tegernsee | Der Schauspieler Fritz Wepper kämpft sich nach einer Krebsoperation wieder ins Leben zurück. „Momentan arbeite ich daran, wieder gehen zu können. Nach so langer Zeit des Liegens hat natürlich die Muskulatur entsprechend abgebaut“, sagte der 80-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. Momentan ist der Schauspieler („Um Himmels Willen“) in einer Reha-Einrich...

