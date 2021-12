Ex-Beatle : George Harrisons „My Sweet Lord“ hat nun ein Musikvideo

Zum 50. Geburtstag des Albums All Things Must Pass ist ein offizielles Musikvideo für George Harrisons Hit My Sweet Lord erschienen. Viele Stars haben sich dafür zusammengetan.

Los Angeles | 20 Jahre nach dem Tod des Ex-Beatles George Harrison ist ein offizielles Musikvideo zu seinem Hit „My Sweet Lord“ erschienen - mit vielen prominenten Gästen. In dem Kurzfilm, der veröffentlicht wurde, haben unter anderem Harrisons früherer Band-Kollege Ringo Starr, Schauspieler Mark Hamill und Regisseur Taika Waititi Gast-Auftritte. Auch Harrisons ...

