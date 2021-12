Filmpreis : Globes: „Belfast“ und „The Power of the Dog“ nominiert

Wird es 2022 eine Golden-Globe-Gala geben? Viele Fragen rund um die Preise des unter Druck geratenen Verbands der Auslandspresse sind noch offen. Doch jetzt sind die Nominierungen bekannt. Auch ein Deutscher ist im Rennen.

West Hollywood | Die Golden-Globe-Nominierungen stehen fest, doch die Zukunft der Preise des kleinen Verbands der Auslandspresse (HFPA) ist weiter offen: Im Morgengrauen am Montag gaben Rapper Snoop Dogg und die deutsche HFPA-Vorsitzende Helen Hoehne in Beverly Hills die Kandidaten für die 79. Globe-Verleihung bekannt. Der Musiker und Schauspieler („Dolemite Is My ...

