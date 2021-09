Filmfest Venedig : Goldener Löwe für Abtreibungsdrama von Audrey Diwan

Beim Filmfest Venedig gewinnt „L'événement“ von Audrey Diwan die höchste Auszeichnung. Auch sonst werden bei dieser Preisverleihung viele Frauen ausgezeichnet.

Venedig | Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das Abtreibungsdrama „L'événement“ der französischen Regisseurin Audrey Diwan. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. „Happening“, wie das Werk auf Englisch heißt, erzählt von der jungen Anne, die Anfang der 1960er Jahre in Frankreich ungewollt schwanger wird und abtreiben möchte. Das ist allerd...

